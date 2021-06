Villas-Boas: «Quero treinar mais 3 ou 4 anos, fazer um Mundial e dedicar-me a outra coisa»

André Villas-Boas marcou esta quarta-feira presença na aula de encerramento da pós-graduação em Organização e Gestão no Futebol Profissional, promovida pela Liga Portugal, onde abordou os seus planos a curto-médio prazo.





"Quero mais três ou quatro anos de carreira como treinador, fazer um Mundial e depois dedicar-me a outra coisa", referiu o técnico, de 43 anos, que está atualmente sem clube após a saída do Marselha, em fevereiro.Villas-Boas, que já admitiu uma eventual candidatura à presidência do FC Porto, vê-se a trabalhar em áreas relacionadas com a organização e a gestão de um clube. "Quero agarrar-me ao enorme talento que temos para o scouting, ser eticamente correto e potenciar os bons gestores que temos de forma a conseguir sucesso desportivo e viabilidade económica", referiu o técnico, considerando ainda que um líder deve ter como principais caraterísticas o "carisma, capacidade de comunicação e capacidade de reinventar novos objetivos". "Diferentes personalidades obrigam a diferentes tipos de líder. Criar empatias faz toda a diferença", acrescentou.A sessão contou ainda com a presença do presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses, que entre outros temas abordou o modelo de gestão do emblema pacense.