Vinte equipas disputam Taça da Colaboração com fim social

Vinte equipas vão disputar a Taça da Colaboração, um torneio de futebol interempresas, que se vai realizar a 28 de setembro, das 9 às 18 horas, na Cidade do Futebol.





Esta iniciativa, organizada mediante uma parceria entre o Município de Oeiras, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a BMW, tem um propósito social, pois parte da inscrição reverte para o Centro Infantil de Assistência Nossa Senhora das Dores.A Taça da Colaboração insere-se no âmbito do programa da Semana da Colaboração, que o Programa Oeiras Solidária (POS) realiza de 23 a 28 de setembro de 2019. Integrada no Ano Nacional da Colaboração, esta iniciativa realiza-se em parceria com os membros da rede colaborativa do POS e consiste na realização de atividades de voluntariado empresarial, culturais, educativas e desportivas.