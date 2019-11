Vítor Matos: «As equipas B são um nicho competitivo fantástico»

Já faz cerca de uma década que as equipas B voltaram com outra pujança ao futebol português e para Vítor Matos, treinador de desenvolvimento de elite do Liverpool e, portanto, especialista na área do desenvolvimento e da formação, essa oportunidade competitiva é preciosa."As equipas B são um nicho competitivo fantástico não só de oportunidade de mercado, mas de continuidade do processo de formação até chegar à equipa principal", afirmou o português que trabalha junto de Jurgen Klopp.Por outro lado, o técnico discorreu sobre o assunto talento, que abriu o segundo dia do World Scouting Congress, moderado por Hugo Gilberto e que contou com, para além de Vítor Matos, Sónia Carneiro e José Gomes como palestrantes."Para desenvolver o talento, tem de haver consistência no projeto de formação. Sempre que existe organização coletiva que propicie um conjunto de potencialidades do jogador é o ideal. Treinadores que deem liberdade à criatividade dos jogadores. A personalidade e o tipo de carácter do jogador também é muito importante. O talento precisa de espaço e de tempo para o fazer fluir. Há jogadores que começaram a jogar aos 16 anos e dão grandes jogadores, há outros que entram em escalões de formação mais cedo e não dão tão grandes jogadores", referiu.