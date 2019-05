Vítor Oliveira: «A minha ideia nunca foi ser treinador, mas em boa hora o fiz»

Vítor Oliveira é um dos nomes mais conhecidos do futebol nacional, não só pela longa ligação que possuiu para com a modalidade, mas, acima de tudo, pelo facto de ser conhecido como 'rei das subidas'.





Desde 1985/86 no papel de treinador principal, o técnico soma uma longa experiência no cargo, mas não esconde que a ideia de o assumir nunca lhe passou pela cabeça... até o fazer."A minha ideia nunca foi ser treinador. A minha ideia era voltar a engenharia e seguir a via profissional. Surgiu um convite do Portimonense, recusei numa primeira fase, mas depois acabei por aceitar. Em boa hora o fiz. Tive um percurso positivo, um percurso que me marcou, um percurso que me deu uma situação estável na vida e que me permite estar naquilo que gosto. Penso que foi uma boa opção, embora não pensasse que pudesse enveredar por aqui", referiu o técnico do Gil Vicente.