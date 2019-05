Vítor Oliveira e a aposta no Gil Vicente: «Será o principal desafio da minha carreira»

As primeiras palavras de Vítor Oliveira como novo treinador do Gil Vicente deixaram vincada a ideia de que este será "o grande desafio" da carreira do técnico, por todas as razões. Em entrevista aos meios oficiais do clube, o experiente treinador assumiu estar à espera de uma tarefa "dificílima", até pelo contexto de reestruturação em que o clube se encontra, mas garantiu estar pronto para um desafio "aliciante"."Penso que será o principal desafio da minha carreira. Ao longo de muitos anos que levo de carreira, este desafio é tremendo. Falo com muita gente do futebol que comenta que é um risco tremendo. Alguém teria que o assumir, era preciso uma pessoa com experiência para assumir o risco de construir uma equipa nova, assumir um clube que vem de uma época anormal, na qual os pontos não contavam. É preciso mudar essa situação e criar uma equipa para jogar numa primeira liga dificílima, a liga do país campeão europeu. Há toda uma estrutura que tem de ser repensada, montada de novo, potencializada. Tudo isso tem os seus custos, demora o seu tempo e constitui um desafio extremamente difícil. Mas o grau de dificuldade é tão elevado quando aliciante e provavelmente foi essa situação que me seduziu a dizer presente a um pedido do presidente do Gil Vicente, pessoa que tanto prezo", começou por dizer, referindo que aceitou o convite por vários motivos, um dos quais por poder "regressar ao passado"."É um fator determinante podermos trabalhar onde gostamos. É um fator importante quando estamos a analisar as propostas que vão surgir podermos trabalhar num ambiente que conhecemos, com pessoas que conhecemos e estimamos e num clube que sabemos fazia parte do núcleo de clubes da 1ª. Para além de ser um clube que representei por duas vezes e que me marcou. É um regresso não diria às origens, mas é um regresso ao passado. Um regresso que penso e desejo deva ser de sucesso, porque temos pela frente um desafio muito grande, importantíssimo, não só para mim e para os jogadores, mas também para o clube", explicou.Reiterando que esta será uma tarefa de níveis de dificuldade elevados, Vítor Oliveira manifestou-se, ainda assim, confiante na estrutura que o acompanha."O clube teve durante muitos anos identidade de primeira liga. Era um clube sustentável em termos de 1ª liga, era um clube com muitas referências, que, de um momento para o outro perdeu tudo isso. Fez uma longa travessia no deserto e agora voltou à ribalta. Essa passagem pelo deserto e este aparecimento na ribalta de uma forma muito rápida têm sempre os seus custos. Mas estamos cá para minimizar esses custos, para o mais rapidamente possível ajustar e criar padrões de primeira liga, para que possamos ser uma equipa que possa manter-se muitos anos. Tarefa extremamente difícil, mas possível com as pessoas envolvidos", concluiu.