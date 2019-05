Vítor Oliveira: «Estamos a preparar um plantel que possa dar boa resposta na 1.ª Liga»

O desejado regresso à 1.ª Liga tem obrigado o Gil Vicente a um forte ataque ao mercado, de forma a colmatar a grande reestruturação que está prevista para o plantel.





De uma longa lista de 21 jogadores perspetivada para o reforço do plantel, três já foram oficializados e os próximos dias devem trazer mais novidades. Até agora, Vítor Oliveira, técnico gilista, assume estar contente com o trabalho desenvolvido."Estamos a definir um plantel que possa dar uma boa resposta em termos de 1ª liga. Sabemos que não é fácil, há equipas com continuidade e que vão formulando o plantel com 3 ou 4 mudanças, mas que mantêm uma espinha dorsal. Isso não acontece no Gil Vicente e penso que o Gil seja caso inédito. Há situações pontuais que são fáceis de identificar, mas um plantel completamente novo é muito difícil. Estamos atentos ao mercado, temos trabalhado muito, os responsáveis por todo este trabalho não têm tido descanso, já conseguimos alguns jogadores. Estamos a tentar formar o plantel com jogadores experientes, outro em fase de formação, outros novos mas com experiência, para misturar tudo para conseguir uma equipa sólida. O futebol é um desporto coletivo, no qual a soma das individualidades é muito importante. Estamos satisfeitos com o que foi feito até aqui", referiu, em declarações à Gil Vicente TV.