V. Guimarães, Vizela e Arouca entram na direção da LPFP

O V. Guimarães entra para a direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), em substituição do despromovido Rio Ave, a exemplo do Vizela e Arouca, estes cooptados como representantes da 1.ª Liga na direção do organismo.

A eleição da direção da Liga ficou esta quinta-feira definida, no Centro de Congressos Alfândega do Porto, local onde se realiza o 'Kick-Off' da época 2021/22, com estes três clubes a juntarem-se ao presidente, Pedro Proença, e ainda a FC Porto e Sporting, que continuam no corpo diretivo.





Em representação da 2.ª Liga, foram eleitos Ac. Viseu, Penafiel e Sp. Covilhã.

O 'Kick-Off' da época 2021-2022 incluiu o sorteio das competições profissionais e entrega de alguns prémios oficiais, nomeadamente o MVP (jogador mais valioso) da época 2020/21.