Vitoria do Alvarenga em homenagem a Vítor Oliveira

Num encontro que serviu de homenagem a Vítor Oliveira, ex-treinador falecido em novembro do ano passado, a formação do Alvarenga apresentou-se aos sócios com uma vitória sobre os sub-23 do Leixões, por 1-0.





O troféu foi entregue por José Carlos Noronha, diretor clínico da Seleção Nacional.