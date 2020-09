Vizela bate Varzim em jogo de preparação

O Vizela e o Varzim continuam a preparação para o arranque oficial da 2ª Liga. Nesse sentido, os dois clubes realizaram, na manhã desta terça-feira, um jogo-treino, tendo os vizelenses vencido por 1-0.





Numa partida em que Álvaro Pacheco e Paulo Alves aproveitaram para ver algumas caras novas que dos respetivos plantéis, acabou por ser Aidara, jogador que já estava em Vizela no ano passado, a fazer o tento da vitória.O Vizela chega à época 2020/21 como uma das equipas promovidas do Campeonato de Portugal para a 2ª Liga. O Varzim, por seu lado, terminou a última edição da 2ª Liga no 6º lugar.