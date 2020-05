Vizela renova contrato com treinador Álvaro Pacheco

A SAD do Vizela concluiu esta quarta-feira o acordo de renovação do contrato do treinador Álvaro Pacheco. O treinador assinou um novo contrato, válido por duas temporadas, até junho de 2022. Depois de ter conduzido o Vizela de regresso à 2.ª Liga, Álvaro Pacheco terá a oportunidade de se estrear neste escalão.





"Sinto-me preparado para o desafio da 2.ª Liga, como me sinto também preparado para o passo para a 1.ª Liga", afirmou o técnico, em declarações a. "Muitas das vezes quem dirige os clubes olha muito para a experiência, mas mais importante do que a experiência é a capacidade. A minha equipa técnica tem demonstrado que tem qualidade e que está preparada para qualquer desafio. É mesmo uma questão de oportunidade, estamos à espera da oportunidade", acrescentou.O presidente da SAD do Vizela, Diogo Godinho, disse aque a renovação do contrato de Álvaro Pacheco e da sua equipa técnica "é um prémio justíssimo". "Fez um excelente trabalho no nosso clube e é a aposta certa para este passo. Estou convencido que vai dar cartas na 2.ª Liga. Tem competência para em breve estar num clube de topo, ainda que o Vizela já seja um clube de topo", acrescentou.