Vizela renova contrato de Samu por duas épocas

O Vizela acertou a renovação do contrato do médio ofensivo Samu, que vai permanecer no clube por mais dois anos, ou seja, até junho de 2022.





Internacional sub-19, Samu chegou ao Vizela na temporada passada. No ano de estreia na equipa comandada por Álvaro Pacheco marcou quatro golos nos 20 jogos que disputou.O médio ofensivo, de 24 anos, afirmou estar "muito contente por poder continuar no FC Vizela", assumindo ainda que "é um privilégio poder acompanhar este clube, que tão bem me recebeu, agora no seu regresso aos campeonatos profissionais".Ao site do clube disse também que as suas expectativas "passam por fazer uma época positiva, alcançar os objetivos a que nos vamos propor e podermos continuar a demonstrar a nossa força, agora na Liga Pro".