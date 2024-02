Walking Football arranca com mais 14 torneios até final da época

O Walking Football (futebol a andar), modalidade em franco crescimento destinada a ser praticada pelo público sénior, tem em agenda um novo calendário, com 14 torneios a serem disputados até ao final da época, em junho.A Walking Football Portugal (WFP) tem neste momento inscritas 72 equipas, com um total de 850 atletas (65% homens e 35% mulheres) e uma média de idade de 69 anos.Arranca esta quinta-feira, 8 de fevereiro, no Urban Soccer (Grupo Desportivo Direito, Alto da Boavista, Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa), o primeiro torneio, que conta com as seguintes equipas: Loures, Rio de Mouro, Alcântara, Santa Clara, Odivelas, Lisbon Casuals, Torres Vedras, Portela, Bobadela e Nova Atena.Os próximos 13 torneios agendados, a serem disputados entre as 9h30 e as 12h30 são:Montijo: 21 de Fevereiro.Funchal (torneio internacional): 16 de MarçoCastelo Branco: 22 de MarçoCacia: 5 de AbrilPortela (Loures): 13 de AbrilVinhais: 27 de AbrilSanto André: 30 de AbrilLoures: 3 de MaioOliveira do Bairro: 9 de MaioGuimarães e III Congresso de Walking Football: 11 de MaioAljustrel: 18 de Maio (Sábado)Paredes (Norte): 12 de JunhoRio Maior (Torneio Final): Junho.