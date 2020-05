Wenger suspeita da qualidade do técnico português: «Vejam a influência de Jorge Mendes...»

Arsène Wenger abordou em declarações ao jornal 'L'Équipe' a ascensão dos treinadores portugueses na Europa. O antigo técnico do Arsenal deixa algumas suspeitas sobre as oportunidades que estes têm.





"Hoje vemos o poder dos treinadores portugueses. Não quero colocar em causa a sua qualidade, eles são bons mas porque têm ligações internacionais muito fortes. Vejam a influência de Jorge Mendes em tantos clubes europeus. O treinador francês não se vende tão bem e não está rodeado dos melhores empresários. As coisas mudaram, as ligações são essenciais", disse, lembrando que quando foi para os gunners em 1996 "não foi pelo empresário".Depois, Wenger particulariza e dá o exemplo de André Villas-Boas, técnico do Marselha e considerado o melhor técnico da Ligue 1 na presente época. "Não damos oportunidades suficientes aos treinadores franceses. Claro que o Villas-Boas é bom. Mas o Laurent Blanc não é bom? É incrível como é que ele não tem clube. É uma injustiça e um mistério", lamentou o três vezes campeão de Inglaterra pelo Arsenal.