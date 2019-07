William e Antunes na festa algarvia

Arranca hoje a primeira edição da Copa Ibérica, um torneio de verão criado em parceria entre Liga Portugal e La Liga. Na época passada, os dois organismos promoveram uma primeira experiência, com os Encontros Ibéricos, mas os jogos Boavista-Getafe (ganho pelos espanhóis nos penáltis) e Belenenses-Rayo Vallecano (vitória dos azuis, também por penáltis) acabaram por ser apenas de apresentação dos clubes portugueses aos respetivos adeptos. Desta vez, é diferente. O torneio funciona nos mesmos moldes da Allianz Cup e promete transformar Portimão na capital do futebol nos próximos dias.

No melhor relvado do país, vão medir forças portugueses contra espanhóis e, claro, entre os adeptos locais todos anseiam por uma final portuguesa. Contudo, ninguém pense em facilidades para FC Porto e Portimonense.

Os dragões defrontam o Betis, 10º classificado na liga espanhola em 2018/19, época em que também participou na Liga Europa, chegando aos 16 avos-de-final. E ainda atingiu as meias-finais da Taça do Rei, perdendo para o Valencia. A equipa andaluz mudou de treinador para esta época – trocou Quique Setién por Rubi –, mas conta com vários jogadores com ligação a Portugal. A começar pelo internacional William Carvalho, passando pelos ex-benfiquistas Sidney e Javi García até ao ex-portista Tello. A estes juntam-se jogadores consagrados, como o veterano Joaquín e o mexicano Guardado. Ou seja, seguramente um bom teste para o FC Porto de Sérgio Conceição antes da 3ª pré-eliminatória da Champions.

No segundo dia de prova, amanhã, o Portimonense vai tentar carimbar o bilhete para a final, mas, se a tarefa dos dragões é de respeito, a dos algarvios parece ainda mais complicada. Isto porque o Getafe não é um adversário nada fácil. A equipa do internacional português Antunes foi mesmo a maior surpresa da liga espanhola em 2018/19. O emblema dos arredores de Madrid terminou no 5º lugar, em zona de Liga Europa, mas a apenas dois pontos do Valencia, o último dos espanhóis apurados para a Champions.