Sporting-Benfica, em direto

Bom dia! Sporting e Benfica defrontam-se a partir das 11 horas em Alcochete, em jogo da 2.ª fase da Série Sul do campeonato nacional de iniciados (1.ª jornada).vai acompanhar tudo ao minuto.As duas equipas já se defrontaram esta época, em jogo para a contar para a primeira fase do campeonato (Série E). Na altura, a 5 de setembro, o Benfica levou a melhor no Seixal por 3-0, com um golo de Martim Filipe e dois de Silton Bacai.Ambas as equipas acabaram a primeira fase com os mesmos pontos (30), com 10 vitórias e 1 derrota (vantagem para os encarnados no confronto direto e na diferença de golos).Nesta 2.ª fase da Série Sul, leões e águias têm mais seis adversários: Cova da Piedade, Belenenses, Portimonense, Lusitano de Évora, Despertar e Real.