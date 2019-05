Sporting-Benfica, em direto

35+3' - Isnaba Mané ganha espaço na linha de fundo, cruza, mas Mateus Fernandes atira por cima.Isnaba Mané está a ser assistido pela equipa médica do Sporting.29' - Martim Marques marca um livre da direita do ataque do Sporting, atira diretamente à baliza do Benfica e a bola vai ao poste.25' - Isnaba Mané isola-se, entra em 'confronto' com Nuno Félix e cai na área, o Sporting pede penálti mas o árbitro nada assinala; logo a seguir Mateus Fernandes também vai ao chão mas o juiz da partida considera que não houve qualquer falta dos encarnados e manda seguir.23' - Isnaba Mané coloca a bola na área, em balão, mas o guardião dos encarnados está atento.21' - Entrada feia de Hugo Félix sobre Mateus Fernandes; o árbitro avisa o jogador do Benfica...14' - Bom trabalho individual de Gabriel Carvalho, que ganha espaço e remata com o pé esquerdo, mas a bola sai (bem) por cima da baliza do Benfica.12' - Gabriel Carvalho isola-se e aparece na cara do guarda-redes do Benfica, mas André Gomes resolve, com os pés.9' - Silton Bacai entra na área do Sporting com o apoio de Hugo Félix mas não conseguem criar grande perigo.6' - Canto da esquerda, Gabriel Carvalho remata ao segundo poste e um defesa do Benfica afasta a bola quase em cima da linha de golo.2' - Isnaba Mané bate o livre, a bola passa por cima da barreira mas Diego Callai está atento na baliza do Benfica e agarra a bola.1' - Mateus Fernandes sofre falta à entrada da área do Benfica e vai haver livre perigoso.Diego Callai, David Monteiro, Ricardo Piedade, David Moreira, Martim Marques, Tiago Otávio, Gabriel Carvalho, Samuel Justo, Youssef Chermiti, Mateus Fernandes e Isnaba Mané.Suplentes do Sporting: Diogo Águas, Mauro Ribeiro, Lourenço Henriques, Diogo Spencer, Simão Duarte e Gonçalo Rocha.: André Gomes, João Rodrigues, Diogo Aqueu, Nuno Félix, David Quenda, Diogo Prioste, Ricardo Nóbrega, João Neves, Iuri Moreira, Hugo Félix e Silton Bacai.Suplentes do Benfica: Diogo Águas, Mauro Ribeiro, Lourenço Henriques, Diogo Spencer, Simão Duarte e Gonçalo Rocha.--------Bom Dia! Hoje é dia de dérbi no Campeonato Nacional de Iniciados. O líder Benfica desloca-se ao campo do rival Sporting, em jogo da 6.ª jornada da fase de campeão.A formação encarnada soma lidera com os mesmo pontos (11) que FC Porto, que hoje defronta o V. Guimarães, e apenas mais um do que o Sporting.A jogar em casa, os leões vão tentar fazer tudo para vencer o eterno rival e ultrapassá-lo na classificação. Já o Benfica só pensa na conquista dos 3 pontos para não perder a liderança.Acompanhe todas as incidência da partida, com início às 11 horas, por aqui.