FC Porto-Sporting, em direto

20' - Martim Marques está caído e o árbitro manda entrar a equipa médica do Sporting.16' - Jorge Meireles cai na área do Sporting, fica a pedir penálti mas o árbitro nada assinala.13' - Tiago Octávio chuta de longe, mas a bola acaba nas mãos de Daniel Gomes.11' - Martim Marques marca um livre da direita do ataque leonino mas a bola acaba nas mãos do guarda-redes portista.7' - Na resposta Joel Carvalho cria uma situação de perigo na área leonina, mas não consegue transpor o guarda-redes Diego Callai.6' - Grande ocasião de golo para o Sporting. Remate de Gabriel Carvalho à trave, Chermiti a recarga cabeceia e Daniel Gomes defende.Primeiros minutos da partida sem grandes situações de perigo...10h59 - As equipas entram em campo.10h55 - A partida será arbitrada por André Castro, de Aveiro, auxiliado por Pedro Assunção e Diogo Oliveira.Daniel Gomes, Luís Martins, Gabriel Brás, António Ribeiro, Tomás Oliveira, Bruno Pires, Jorge Meireles, Francisco Guedes, Joel Carvalho, Umaro Candé e Marco Cruz.Pedro Cardoso, Miguel Morais, José Macedo, Ismael Jacinto, Gonçalo Santos, Gonçalo Esteves, Frederico Reis.Sérgio FerreiraDiego Callai, David Monteiro, Ricardo Piedade, David Moreira, Martim Marques, Dário Essugo, Gabriel Carvalho, Tiago Octávio, Youssef Chermiti, Mateus Fernandes e Isnaba Mané.Diogo Pinto, Rui Carreira, Rafael Besugo, Samuel Justo, Tiago Sousa, Luís Gomes e Lucas Anjos.Pedro Coelho- Nos outros jogos da ronda, o V. Guimarães recebe a Académica e o Benfica visita o Tondela, também às 11 horas.- O defesa Gabriel Brás foi a voz da confiança portista. "Todos os jogos são complicados nesta fase, mas vamos entrar como fizemos em todos os outros, porque, se ganharmos, conquistamos aquilo para que trabalhámos desde o início. Estamos cientes do que queremos fazer", salienta, sendo complementado por Marco Cruz: "Estamos tranquilos, serenos e com vontade de vencer para nos sagramos campeões."- O campeonato pode ficar decidido hoje no Olival. FC Porto e Sporting medem forças, com os dragões a poderem garantir o título de campeão. Para isso precisam de bater os leões, que seguem apenas um ponto atrás.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Sporting, jogo da 9.ª jornada da última fase do Campeonato Nacional de iniciados, que se disputa a partir das 11 horas.