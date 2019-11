Sporting-Benfica, em direto

10h31 - A partida será arbitrada por João Mendes, da AF Santarém. Será auxiliado por Nelson Andrade e Diogo Pereira.10h24 - Já há onzes!Francisco Silva, José Silva, Carlos Santos, Bernardo Carapinha, Leonardo Barroso, Alexandre Brito, Mamadu Djaló, Manuel Mendonça, Rodrigo Ribeiro, Guilherme Santos e Saná Fernandes.Dinis Garção, Gonçalo Monteiro, Henrique Arreiol, André Gomes, Pedro Sanca, Afonso Moreira e Vivaldo Semedo.Bernardo BruschyFrancisco Pereira, João Conceição, Henrique Sá, Tiago Sampaio, João Pereira, Rafael Luís, Alfa Baldé, Ussumane Djaló, João Costa, João Veloso e Vasco Teixeira.José Monteiro, Júlio Gil, Francisco Machado, Martim Nascimento, Martim Almeida, João Rego e Ivan Lima.Tiago Pina.- O Benfica tem o melhor ataque, com 56 golos marcados, em 9 jogos, e apenas 5 sofridos. O Sporting apresenta a melhor defesa, com 3 golos sofridos e 52 marcados.- Nenhuma das equipas perdeu qualquer encontro até ao momento, pelo que deste encontro pode sair um líder isolado da Série E.- Bom dia, seja bem-vindo ao Sporting-Benfica, dérbi da 10.ª jornada do Campeonato Nacional de iniciados, que terá lugar em Alcochete, a partir das 11 horas.