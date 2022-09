FC Porto segue imparável

Com golos da autoria de Mateus Mide, Tomás Peixoto e Chelmik, os iniciados do FC Porto continuam a evidenciar nítida supremacia sobre os restantes concorrentes da Série B. Talvez se pudesse esperar um pouco mais do Feirense, por se tratar de uma equipa que ainda não tinha perdido e que exibe um futebol vistoso e bem organizado. Todavia, em termos ofensivos, os fogaceiros pouco prometeram, apesar de terem exibido alguns lances de bom futebol, e raramente conseguiram importunar a defesa portista.Por isso, a vitória dos locais foi inteiramente justa, podendo até ter sido mais expressiva, não fora o desempenho do guardião visitante.