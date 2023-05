Benfica continua invicto

Depois do empate em Guimarães, o Benfica regressou às vitórias e às goleadas (6-0), numa partida em que foi claramente superior. No jogo com o Belenenses, que mudou aos três e acabou aos seis, houve dois jogadores que se destacaram: Tomás Soares – melhor marcador da prova, com 21 golos – e Anísio Cabral, que bisaram. Os azuis só resistiram 15 minutos, altura em que Tomás Soares, de penálti, fez o primeiro. Antes do intervalo, Anísio Cabral e Manuel Sá também marcaram. Na segunda parte a tendência manteve-se e surgiram mais três golos para as águias, que dominaram por completo e seguem invictas nas liderança.

Estefânio carrega Sporting

O 4-1 com que o Sporting bateu o V. Setúbal não transparece as dificuldades que os sadinos causaram. Os visitantes entraram melhor e adiantaram-se num penálti de Gabriel Paulino. Mas depois apareceu Estefânio Rúben. O avançado do Sporting assinou a reviravolta ainda na primeira parte e deu o mote para a segunda, na qual os verdes e brancos aguentaram a pressão sadina para selar o triunfo com o golo de Simão Soares e o hat trick de Estefânio Rúben.