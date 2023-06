há 51 min 10:15

FC Porto pressionado a ganhar

O FC Porto é nesta altura segundo classificado, a 5 pontos do líder Benfica, sabe que tem de ganhar este jogo e esperar que os encarnados percam logo à tarde (16h00) com o Sp. Braga, para manter vivo o sonho da conquista do campeonato. Em caso de derrota do FC Porto, os encarnados sagram-se campeões mesmo antes de entrarem em campo.