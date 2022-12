Águias dominadoras

O Benfica recebeu e venceu o Alverca (2-0) no último jogo antes do dérbi frente ao Sporting, no próximo domingo. A partida foi inteiramente dominada e controlada pelas águias, que foram para o intervalo a vencer por 1-0, com um golo marcado por Anísio Cabral, logo aos 15 minutos. A vantagem aumentou no segundo tempo através de Tomás Soares, na recarga a uma bola defendida por Luka Rajado na sequência de um livre cobrado por Mauro Furtado (65’).





Já o líder Sporting não vacilou e somou a sexta vitória seguida na deslocação ao terreno do CADE (3-1). José Mendes destacou-se com um bis.: J. P./J. G.