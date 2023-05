APCVD instaura processo na sequência de agressão a árbitra em jogo de iniciados

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo "para apuramento de eventuais responsabilidades contraordenacionais", na sequência dos incidentes ocorridos no jogo de iniciados, que colocou frente a frente o Delães, de Famalicão, e o Aldão, de Guimarães, domingo, a contar para a 24.ª jornada da série E da 2.ª Divisão do escalão.O jogo foi interrompido depois de uma agressão de um jogador à jovem árbitra Sara Pinheiro. O futebolista em causa já tinha sido substituído, mas assistia ao encontro junto ao acesso aos balneários. Depois de a árbitra Sara Pinheiro ter sancionado uma falta a favor do Aldão, o jovem entrou em campo e empurrou-a ostensivamente.A equipa de arbitragem deu o jogo de imediato por terminado, numa altura em que o Delães vencia por 3-2. O jovem jogador teve de ser retirado de campo por um segurança.Apesar da confusão que se seguiu, não se registaram incidentes na bancada, onde estavam adeptos dos dois clubes."Atendendo ao escalão etário do evento desportivo em causa, a APCVD encaminhará para o Procurador junto do Tribunal de Família e Menores todo o expediente e informação que se afigure útil para a prossecução da justiça", esclarece a a APCVD.