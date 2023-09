Belenenses escorrega e torna a águia real

O Benfica isolou-se no comando da Série C do Nacional de Iniciados, ao vencer o Real por 2-0 e a beneficiar do desaire caseiro do Belenenses diante do Louletano e ainda da ‘folga’ do V. Setúbal, cujo duelo da 5ª jornada (frente ao Marítimo) só terá lugar em outubro.

Detentores do título, os encarnados tiveram uma entrada em falso no campeonato, com uma derrota com os sadinos, mas parece ter encontrado o caminho do sucesso. Na visita ao Real, a jovem equipa de Pedro Faria colocou-se em vantagem ainda antes do intervalo, graças ao golo de Afonso Ferreirinha. Praticamente no regresso para a segunda parte, os encarnados marcaram o segundo, por Bernardo Nunes.

Na Série A, o Boavista ganhou ao Salgueiros (3-1) e está no topo da tabela, embora com os mesmos 12 pontos de FC Porto (menos um jogo) e de Famalicão (triunfou em Guimarães). Na Série B, a Académica de Santarém segue invencível ao fim de quatro jogos.