Benfica 'atropela' Olhanense

O Benfica recebeu e venceu o Olhanense este domingo por 8-1, em jogo da 14.ª jornada da Zona Sul do Nacional de Iniciados.





Com esta vitória, bastante dilatada, a formação encarnada soma 31 pontos e segue na 2.ª posição, atrás do Sporting que hoje venceu na deslocação a Portimão.Já o Olhanense segue na 7.ª e penúltima posição, com 12 pontos.