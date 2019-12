Benfica com triunfo sofrido no arranque da segunda fase

O Benfica bateu o Portimonense por 3-1, no reduto dos algarvios, no arranque da segunda fase do Campeonato Nacional de iniciados, num jogo em que os encarnados sentiram muitas dificuldades e só respiraram de alívio na ponta final.

O conjunto benfiquista colocou-se em vantagem cedo (João Costa, 6 minutos) e teve oportunidades para dilatar a marca mas não as aproveitou e o Portimonense, sempre muito combativo e com interessantes princípios de jogo, acabou por chegar à igualdade, no segundo de dois erros consecutivos do guarda-redes encarnado a sair da baliza.

Na segunda parte o Benfica exerceu claro domínio territorial mas o Portimonense, muito organizado e com o seu guarda-redes em excelente plano, foi adiando o segundo golo encarnado, que acabaria por surgir no seguimento de um pontapé de canto, por João Pereira (63 minutos). Ao cair do pano (68 minutos) João Costa estabeleceu o resultado final.