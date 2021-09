Benfica dá chapa ‘5’ ao Estoril

Se Belenenses e Sporting não saíram do zero em Belém, a história foi diferente no Seixal, já que o Benfica venceu o Estoril por 5-2. Os canarinhos marcaram primeiro e as águias reagiram, completando a reviravolta no marcador. A equipa da Linha ainda empatou, mas mais três golos dos encarnados sentenciaram o encontro.