O Benfica manteve este domingo a liderança do campeonato nacional de iniciados, graças a uma vitória por 1-0 sobre o FC Porto, em duelo da 8.ª jornada da fase de apuramento de campeão disputado no Olival.A atuar fora de casa, a turma encarnada venceu com um golo de David Quenda, em cima do minuto 70, na sequência de um cruzamento da direita de João Tomé. Apenas com o período de descontos pela frente no relógio, o FC Porto tentou, mas não conseguiu anular o desaire, que acabou por tirar os dragões da luta pelo título.Agora, a luta fica então entregue a Benfica (20 pontos) e Sporting (18), contra os 12 do FC Porto, isto quando faltam disputar dois encontros.

Autor: Fábio Lima