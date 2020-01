Benfica derrota Sacavense e sobe à liderança

O Benfica recebeu esta quarta-feira o Sacavenense, no Seixal, e venceu por 3-0, subindo, dessa forma, à liderança da Zona Sul da 2ª fase do Campeonato Nacional de iniciados, com 13 pontos. As águias têm, no entanto, mais um jogo do que o Sporting, que entra em ação apenas no domingo diante do Cova da Piedade.





A equipa sub-15 dos encarnados fez o primeiro golo aos 26 minutos por Martim Almeida, que aproveitou um erro do guarda-redes para colocar a equipa em vantagem. Alfa Baldé, pouco antes do intervalo (38'), imitou o companheiro de equipa e, depois de o guarda-redes ter largado a bola, empurrou para o fundo das redes. A segunda parte abriu, praticamente, com o terceiro golo do Benfica, da autoria de João Rêgo (41').