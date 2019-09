Benfica e Sporting vencem e continuam no topo

Benfica e Sporting venceram este domingo na terceira jornada da Série E do campeonato nacional de iniciados, continuando assim no topo da classificação, agora com nove pontos.





As águias receberam e bateram o Belenenses por 2-0, com dois golos de João Costa. Já os leões golearam em Alcochete o Alverca por 4-0, com tentos de Guilherme Santos, Rodrigo Ribeiro, Vivaldo Semedo e Carlos Santos.