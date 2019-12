Benfica empata com o Cova da Piedade

A equipa de iniciados do Benfica foi este sábado surpreendida na visita ao reduto do Cova da Piedade, ao empatar a um golo em partida da jornada 3 da fase Sul da 2.ª fase do campeonato nacional.





Com este resultado, as águias chegam aos 7 pontos, mas podem ser apanhadas pelo Olhanense na liderança, isto caso os algarvios vençam em Alcochete. Caso seja o Sporting a triunfar, então o leão reduz para 1 ponto a diferença pontual para o rival.