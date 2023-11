Benfica firme na liderança

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica consolidou a liderança da serie C com uma vitória por 3-1 frente a um V. Setúbal atrevido, mas traído pela eficácia encarnada em momentos-chave do jogo.

As águias adiantaram-se cedo, num remate à entrada da área de Hugo Gomes (7’) e também marcaram a abrir a 2ª parte, num cabeceamento de Andreson Semedo (41’).

O V. Setúbal não se deu por vencido, mas, num lance de contra-ataque, Tomás Almeida (64’), bem lançado por Ednilson Pequeno, sentenciou as aspirações visitantes. O golo de Rodrigo Barata (71’) foi um prémio para os sadinos, mas não beliscou a justiça do triunfo do Benfica.