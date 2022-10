Benfica-Footkart, 2-0: Tomás abriu o caminho

O Benfica recebeu e venceu o Footkart por 2-0 em jogo antecipado da 8ª jornada da Série D. Aos 11’, as águias colocaram-se em vantagem no marcador com o golo do médio Tomás Soares. Todavia, treze minutos volvidos, os encarnados viriam a ficar com menos um elemento em campo após a expulsão de Salvador Almeida, fruto de uma entrada violenta sobre um adversário. Apesar disso, o Benfica foi sempre dominador e o triunfo só peca por escasso devido ao volume de oportunidades criadas e desperdiçadas. Aos 42’, Steven Manuel, sobrinho de Renato Sanches, selou o resultado final.





: J. P.