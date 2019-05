O Benfica goleou este sábado a Académica em Coimbra por 5-1, em jogo da oitava jornada da fase de apuramento do campeão do campeonato de iniciados.Com este triunfo, as águias têm agora 14 pontos no terceiro lugar, cimentado após a derrota do V. Guimarães frente ao Sporting.Consulte a classificação