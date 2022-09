Benfica goleia na visita ao CADE

O Benfica deslocou-se ao Entroncamento e confirmou o favoritismo com uma goleada (4-0) ao CADE, resultado que permitiu às águias passarem a noite isoladas no comando da Série D, com 12 pontos, podendo hoje ser novamente apanhadas por Sporting (visita a Académica de Santarém) e pelo Real (vai ao terreno do Loures).

No Complexo do Bonito, o Benfica entrou disposto a decidir cedo e aos 17 minutos já ganhava por 2-0, com golos de Miguel Figueiredo e de Flávio Faustino. A abrir a 2ª parte David Bogdanovic marcou o terceiro da equipa de Pedro Faria e o jogo, se havia dúvidas, ficou decidido. André Machado, nos descontos, fechou a goleada.

FC Porto, na Série C, também pode chegar hoje aos 12 pontos se bater o Taboeira, enquanto na Série A disputa-se o duelo entre os vizinhos Sp. Braga e V. Guimarães.