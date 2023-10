Benfica goleia Portimonense e segue na liderança

Os iniciados do Benfica ganharam em Portimão por margem folgada. Contudo, os números finais não expressam o que foi o jogo, sobretudo na primeira parte, na qual que as águias tiveram mais bola, mas os algarvios dispuseram de duas claras ocasiões de golo, uma ainda com o nulo no marcador – Miguel Reis falhou isolado – e outra depois de Sevastian Belov ter aberto a contagem numa bela arrancada.

Numa partida disputada de princípio a fim debaixo de chuva, por vezes intensa, a segunda parte foi dominada pelos encarnados e a velocidade de Bernardo Nunes fez a diferença no segundo golo. A partir daí o Benfica ganhou outro conforto, até porque, gradualmente, o Portimonense, embora sempre bastante empenhado, foi acusando algumas dificuldades do ponto de vista físico.

Dylan Patel, saído do banco, fez o 0-3 num desvio oportuno e o Benfica ainda acabou por marcar mais um golo já em período de compensações, com a marca final a constituir um castigo demasiado pesado para a turma de Portimão.