Benfica goleia Tondela

O Benfica começou a fase de apuramento de campeão com uma goleada (6-0) sobre o Tondela, num jogo em que se destacaram Isaac Ferreira e Anísio Cabral, ambos com dois golos, e Guilherme Castro, um verdadeiro quebra-cabeças para a equipa adversária. Os pupilos de Pedro Faria foram para o intervalo a vencer por 2-0 e, na segunda parte, continuaram a exibir a sua superioridade, pelo que o marcador foi evoluindo naturalmente. Rafael Quintas (com um remate indefensável do meio da rua), Anísio Cabral, Isaac Ferreira e António Ferreira fixaram o resultado final.