Benfica sai a sorrir da visita a Alverca

O Benfica precisou de suar, mas conseguiu sair de Alverca com mais três pontos. As águias somaram a terceira vitória consecutiva com um triunfo por 2-1 que só apareceu mesmo em cima do final do encontro.

Os encarnados imprimiram um ritmo forte desde o primeiro minuto, encostando os ribatejanos ‘às cordas’, mas estes mostraram-se sempre muito organizados e tentavam surpreender no contra-ataque. O Benfica ia criando várias oportunidades para marcar, mas o desperdício foi grande o marcador não mexeu até ao intervalo.

O descanso fez bem às duas equipas e... ao jogo. Aos 53 minutos a equipa de Tiago Pina chegou, finalmente, à vantagem, com Diogo Martins a rematar colocado após assistência de João Gonçalves. Em desvantagem, o Alverca reagiu e, 10 minutos depois, conquistou um penálti. Evandro Luz permitiu a defesa a Artur Fernandes, mas igualou na recarga.

Agora era a vez de o Benfica responder. Com o aproximar do final da partida a pressão intensificou-se cada vez mais, mas faltava discernimento. Contudo, Gustavo Ferreira, que pouco se tinha visto até então, resolveu. Aos 78’, recebeu dentro da área, colocou a bola por cima de um adversário e rematou de pé esquerdo para o fundo das redes.