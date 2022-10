Benfica, Sporting e FC Porto arrasam

Benfica, Sporting e FC Porto encheram a barriga de golos nesta 9ª jornada. Ao contrário do que aconteceu com a equipa de Roger Schmidt, na Taça de Portugal, as jovens águias saíram das Caldas com um triunfo folgado (6-0) – Tomás Soares marcou metade – e seguem a 3 pontos do líder Sporting. Num jogo de sentido único, os leões arrasam o Footkart (7-0), com destaque para Ricardo Yordanov, autor de um hat trick em 26’. Noutro ‘remake’ da Taça em versão sub-15, o FC Porto ganhou em Anadia por 7-0, num jogo em que Yoan Pereira e João Pereira bisaram, e segue no topo da Série B só com vitórias.