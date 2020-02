Benfica vence Belenenses

O Benfica venceu fora o Belenenses por 1-0, em jogo a contar para a 9.ª jornada da 2ª fase do Campeonato Nacional de Iniciados.

A partida começou equilibrada entre as dois equipas, com ataques sucessivos para ambos os lados. Aos 23 minutos, Vicente Abreu rematou com força e obrigou o guarda-redes encarnado Francisco Pereira a fazer uma grande defesa. Aos 28', na sequência de um livre direto, Rafael Luís acertou na trave da baliza da equipa do Restelo. Apesar de algumas oportunidades, as duas equipas recolheram ao balneário empatadas a zero golos.



Os encarnados entraram muito fortes no segundo tempo. Aos 56', após cruzamento, o recém-entrado João Costa só teve de encostar para fazer o primeiro e único golo do encontro. A equipa do Restelo, foi sempre à procura da igualdade, mas contou com um ataque desinspirado.



Com este resultado o Benfica mantém-se no segundo lugar da tabela com 20 pontos, a quatro do líder Sporting.