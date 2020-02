Benfica vence Cova da Piedade por 3-0

O Benfica recebeu e venceu o Cova da Piedade por 3-0 este domingo, em jogo da 10.ª jornada da 2.ª fase do campeonato nacional de iniciados.





No Seixal, os encarnados colocaram-se em vantagem aos 37': depois de falhada a marcação de um penálti, defendido para canto, João Costa não desperdiçou e fez o 1-0. João Rego bisou aos 44' e 70', fechando assim o resultado.O Benfica segue em 2.º lugar da Série Sul com 23 pontos, atrás do Sporting com 24 e um jogo a menos (defronta o Olhanense esta tarde).