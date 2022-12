Benfica vence dérbi com Sporting em Alcochete

O Benfica foi este sábado a casa do Sporting vencer por 2-0, em encontro a contar para a 15ª jornada do campeonato nacional iniciados, disputado em Alcochete.Os golos foram apontados por Tomás Soares (31') e Anísio Cabral (40').Desta feita, as águias igualam a pontuação do rival Sporting, 40 pontos, que na 1ª volta venceu por 5-2 no Seixal.