Benfica vence dérbi frente ao Sporting com menos um jogador desde o minuto 6

A equipa sub-15 do Benfica venceu esta quarta-feira o dérbi frente ao Sporting, em jogo da primeira jornada do campeonato nacional de iniciados (Série E), num encontro em que as águias estiveram com menos um elemento dentro de campo desde o minuto 6, face à expulsão de Rui Silva.





O herói do encontro acabou por ser o ponta-de-lança Gustavo Ferreira, que resolveu a partida com um 'bis', numa partida em que os leões controlaram desde o momento em que ficaram em superioridade numérica.Destaque ainda para a grande exibição do guarda-redes e capitão dos encarnados, Diogo Ferreira, que segurou o resultado com algumas defesas de elevado grau de dificuldade.