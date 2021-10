Benfica vence Real em jogo com oito golos

O Benfica somou diante do Real Sport Clube (5-3) a nona vitória no campeonato em nove jogos realizados, seguindo por isso mesmo na frente da tabela classificativa e já qualificado para a segunda fase da competição.





A vitória obtida pelas águias não deixa qualquer margem para dúvidas porque foi de facto superior ao adversário mas também é verdade que se tornou muito complicada devido à excelente postura do Real que nunca se deu por vencida.O Benfica entrou a mandar no jogo e aos 17 minutos já vencia por 2-0, com golos de Afonso Vieira e Duarte Soares. O Real, a jogar em contra-ataque, criou a sua primeira oportunidade aos 30 minutos por Anhá Candé e três minutos depois Henrique Silva, aproveitando um tremendo erro do guardião benfiquista, reduziu a desvantagem que seria anulada dois minutos depois por Anhá Candé.Na segunda parte o Benfica adiantou-se no marcador por Gonçalo Pinto (45’) mas o Real voltou a igualar com novo golo de Anhá Candé, este na cobrança de um penálti (57’). Na ponta final os benfiquistas foram mais fortes e estabeleceram o resultado final em 5-3, com golos de Francisco Silva (70’) e Diogo Martins (80+3’).