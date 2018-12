Boavista desmente "violência e racismo" nos Iniciados

O Boavista reagiu às acusações de violência e racismo no jogo de Iniciados contra o V. Guimarães. Os minhotos denunciaram factos graves tendo como principal visado o avançado Herculano Nabiam, prometendo ainda uma exposição à FPF."Alegadamente, o Vitória S.C. Fez passar para a Comunicação Social uma notícia falsa e alarmista. A Boavista, SAD quer deixar claro o seguinte: nada de violento se passou durante o jogo Boavista-Guimarães, do C.N. Sub 15. O jogo decorreu com toda a normalidade, com total correção dos nossos adeptos, a despeito de o Boavista ter perdido, ter tido dois jogadores expulsos e de ter sofrido algumas provocações do treinador do Guimarães, também ele expulso durante o jogo", salientam os axadrezados na sua tomada de posição."Nenhum cântico racista foi entoado pelos nossos adeptos. Já no exterior do Parque Desportivo de Ramalde terá havido um problema entre adeptos e, uma vez mais, criado por uma provocação de adeptos do Guimarães. Não podendo deixar de lamentar uma vez mais o teor falso e alarmista da posição do Guimarães, a Boavista, SAD aguarda serenamente os relatórios do árbitro e da PSP", conclui o emblema do Bessa.