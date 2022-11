Caldas-Sporting, 3-4: Caldas ainda assustou

O Sporting venceu por 4-3 nas Caldas da Rainha, em jogo em atraso da 10ª jornada da Série D, mas teve que saber sofrer nos minutos finais. A primeira parte foi confortável para os leões, que marcaram logo aos 8’ e a fechara primeira parte, de contra-ataque. O Caldas reavivou o jogo a abrir a segunda parte, mas o Sporting, mesmo pouco intenso, foi eficaz e elevou para 1-4 com golos dos jogadores entrados ao intervalo. Porém, o Caldas reduziu a desvantagem ao mínimo, mas não impediu o triunfo do Sporting, que se isolou no comando, com 3 pontos de vantagem.