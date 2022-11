Dragão continua a mandar na Invicta

Depois do jogo de seniores, ontem houve novo dérbi da cidade Invicta e a vitória voltou a sorrir ao FC Porto (2-0). Os azuis e brancos continuam na liderança da Série B, apenas com vitórias, enquanto o Boavista complicou a qualificação para a 2ª fase. Num jogo que começou bastante equilibrado e que se manteve assim até ao intervalo, acabou por sofrer uma mudança após o autogolo de Tiago Gomes (50’). Em vantagem no marcador, os dragões fizeram-se donos e senhores da bola e foi com relativa naturalidade que chegaram ao 2-0, com o golo de João Pereira (65’). Triunfo justo da equipa mais adulta, bastante valorizado pela réplica possível dos boavisteiros.

Na Série D, Sporting e Benfica não facilitaram e venceram, mantendo a diferença de três pontos entre ambos e a liderança a cargo da formação leonina. Os leões bateram o Sacavenense (4-1), com golos de José Mendes (15’), Cleusio Garrafa (46’), Brandão Batista (59’) e Estefânio Rúben (80’+4). No Seixal, Anísio Cabral (4 golos), Tomás Soares (2) e Nilson Semedo construíram a goleada (7-0) das águias sobre o Loures.