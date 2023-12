Dragõezinhos sem piedade chegam aos 8

Virou aos 3, fechou aos 8. Os iniciados do FC Porto foram a Viana do Castelo bater o Barroselas por 8-0 e despediu-se de 2023 com uma vantagem de 7 pontos para o mais direto perseguidor, o Sp. Braga, que ontem empatou com o Boavista.

A muralha que a equipa da casa tentou construir à frente da sua baliza apenas aguentou 14’ até ser derrubada por Eduardo Martins, que abriu uma ‘torneira’ que jorrou golos até aos 76 minutos. João Tavares (2), Gustavo Guerra (2), Martim Gonçalves, João Miranda e Sérgio Ribeiro colocaram o nome na lista de marcadores, perante um Barroselas sem armas para combater o poderio dos dragões.

Com esta goleada, a formação azul e branca soma números impressionantes no final da 16ª jornada: 71 golos marcados e apenas 6 sofridos. A única mancha até agora foi a derrota (0-1) em casa do Sp. Braga. Já o Barroselas segue no penúltimo lugar, com apenas 7 pontos.