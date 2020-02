FC Porto alcança goleada das antigas diante do Famalicão

O FC Porto não teve piedade na deslocação a casa do Famalicão e goleou por 7-1. O expressivo resultado não deixa dúvidas quanto à superioridade dos jovens dragões, que lideram a Série Norte com 25 pontos, mais um do que o Sp. Braga. Num jogo de sentido único, o FC Porto chegou ao intervalo com o encontro praticamente resolvido, graças ao bis de Durães e aos golos de Malheiros e Teixeira. Pelo meio, Miguel Vaz ainda apontou o golo de honra dos famalicenses. No segundo tempo, Durães completou o hat trick e viu o colega Leite bisar.