FC Porto aproxima-se do Benfica

O FC Porto recebeu e venceu o Sp. Braga por 3-1 em jogo em atraso da 10ª jornada da fase de apuramento de campeão e aproximou-se do líder Benfica, estando agora a três pontos das águias, que não foram além de um empate (2-2) com o V. Guimarães no último domingo.

Os dragõezinhos de António Violante começaram melhor e conseguiram chegar à vantagem ao minuto 26 por João Pereira, aumentando o resultado à passagem dos 38’, graças a José Afonso. Na segunda metade, os arsenalistas acordaram e correram atrás do prejuízo, reduzindo por João Aragão aos 48’. Mas, apesar dessa reação, foram mesmo os azuis e brancos a dar a ‘machadada’ final no encontro com o golo de Duarte Cunha, já em período de compensação (80’+3).